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Сенатор Джон Нили Кеннеди о ценах на бензин: «Легче купить кокаин и просто бегать»

Сенатор Джон Нили Кеннеди о ценах на бензин: «Легче купить кокаин и просто бегать»

Байден создает экономический хаос Сенатор от штата Луизиана Джон Нили Кеннеди прокомментировал рост цен на бензин, вызванный политикой президента США Джозефа Байдена.

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