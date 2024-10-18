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«Сотни тысяч флагов на кладбищах»: генерал ВСУ онемел от потерь ВСУ

«Сотни тысяч флагов на кладбищах»: генерал ВСУ онемел от потерь ВСУ

ВСУ несут страшные потери потери в войне. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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