Конгресс США проголосовал за санкции против России и Ирана. Законопроект имени Грэма уходит на подпись Трампу

Нижняя палата американского Конгресса поддержала инициативу, которая вводит ограничительные меры против Москвы и её торговых партнёров.
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