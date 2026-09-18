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Тульские новости

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На Ложевой автомобиль вылетел с дороги в забор

На Ложевой автомобиль вылетел с дороги в забор

На фотографии видно, что чёрная машина вылетела с дороги и въехала в забор, повредив его. Передняя часть автомобиля тоже повреждена.

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