Любой президент Бразилии будет за сотрудничество с Россией — эксперт

Отношения России и Бразилии останутся на высоком уровне вне зависимости от того, какой кандидат победит на очередных президентских выборах в стране, заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский, 2 октября сообщает РИА Новости.
Отношения России и Бразилии останутся на высоком уровне вне зависимости от того, какой кандидат победит на очередных президентских выборах в стране, заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский, 2 октября сообщает РИА Новости.
Свежие комментарии