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Любой президент Бразилии будет за сотрудничество с Россией — эксперт

Любой президент Бразилии будет за сотрудничество с Россией — эксперт

Отношения России и Бразилии останутся на высоком уровне вне зависимости от того, какой кандидат победит на очередных президентских выборах в стране, заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский, 2 октября сообщает РИА Новости.

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