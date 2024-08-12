Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

В пункте ежедневно принимают желающих заключить контракт Корреспондент АГН «Москва» информирует, что единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посещают все больше людей после событий в Курской области, в том числе телеведущий Владимир Соловьев.
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