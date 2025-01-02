Муж попросил жену оплачивать 30% всех расходов. Жена в ответ перестала делать 30% всех домашних дел

Морена Морана В семье Кусакиных роли распределялись традиционно. Муж работал и зарабатывал на семью (где-то в пределах 100 тысяч рублей), а жена работала на полставки для души (и стажа), но при этом несла на себе основной груз бытовых и репродуктивных забот.