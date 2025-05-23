В России рассказали о приближении войск к ключевому узлу ВСУ для атак на Курскую область

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru рассказал о том, что российские войска приблизились к ключевому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ), используемому для атак на Курскую область.
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