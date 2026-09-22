В сквере имени Высоцкого в Симферополе обновили 12 скамеек

Старые лавочки демонтировали и вывезли, а вместо них привезли отремонтированные — ранее они стояли в парке имени Гагарина, где сейчас идёт реконструкция с заменой уличной мебели, рассказали в МБУК «Парки столицы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел дать крупну...
- В Симферополе муж...
- Хотел дать крупну...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым