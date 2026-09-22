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ВЕСТИ КРЫМ

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В сквере имени Высоцкого в Симферополе обновили 12 скамеек

В сквере имени Высоцкого в Симферополе обновили 12 скамеек

Старые лавочки демонтировали и вывезли, а вместо них привезли отремонтированные — ранее они стояли в парке имени Гагарина, где сейчас идёт реконструкция с заменой уличной мебели, рассказали в МБУК «Парки столицы».

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