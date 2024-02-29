Во время послания Путина Федеральному собранию задействуют камеру-робота

Во время трансляции послания президента России Владимира Путин задействуют камеру-робота. Установленное оборудование для передачи сообщения включает 13 камер, включая камеру-робот, управляемую из передвижной телевизионной станции (ПТС).
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