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ГТРК Татарстан

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Во время послания Путина Федеральному собранию задействуют камеру-робота

Во время трансляции послания президента России Владимира Путин задействуют камеру-робота. Установленное оборудование для передачи сообщения включает 13 камер, включая камеру-робот, управляемую из передвижной телевизионной станции (ПТС).

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