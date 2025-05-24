В Тростянской школе прошёл праздник Последнего звонка для выпускников 9-х классов. Первоклассники вместе с советником директора по воспитанию С.
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В Тростянской школе прошёл праздник Последнего звонка для выпускников 9-х классов. Первоклассники вместе с советником директора по воспитанию С.