Включение в стаж работы за пределами Республики Беларусь.

Вопрос: Включается ли работа за пределами Республики Беларусь в стаж при назначении пенсии в Республике Беларусь и при каких условиях?Ответ: Согласно статье 51 Закона Республики Беларусь ´О пенсионном обеспечении´ в стаж работы засчитываются периоды работы, в том числе протекавшей за границей, при условии, что в течение этих периодов производилась .