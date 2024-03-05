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Включение в стаж работы за пределами Республики Беларусь.

Включение в стаж работы за пределами Республики Беларусь.

Вопрос: Включается ли работа за пределами Республики Беларусь в стаж при назначении пенсии в Республике Беларусь и при каких условиях?Ответ: Согласно статье 51 Закона Республики Беларусь ´О пенсионном обеспечении´ в стаж работы засчитываются периоды работы, в том числе протекавшей за границей, при условии, что в течение этих периодов производилась  .

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