Тайна генерала Суровикина: последние новости об опальном друге Пригожина Елена ГалицкаяПосле неудачной попытки военного мятежа генерал Сергей Суровикин, ранее связанный с ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным, оказался в центре внимания.
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