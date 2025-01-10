ASRock представила пару бюджетных игровых мониторов Challenger — до 27 дюймов, Full HD и 1...

ASRock представила пару бюджетных игровых мониторов Challenger — до 27 дюймов, Full HD и 120 ГцКомпания ASRock расширила ассортимент недорогих игровых мониторов серии Challenger 24,5-дюймовой моделью CL25FFA и 27-дюймовой CL27FFA.
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