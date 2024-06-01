Против двух сотрудников «Крокуса» возбудили дело из-за закрытых пожарных дверей

Следствие сочло работников концертного зала причастными к гибели людей. В уголовном деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденном Следственным комитетом России после теракта в «Крокус Сити Холле», появились фигуранты.
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