Товарищеские матчи. «Динамо» играет с «Акроном» и встретится с ЦСКА, «Локомотив» проведет два матча с «Рубином», «Родина» против «Маккаби» Петах-Тиква

Российские клубы проводят товарищеские матчи перед началом сезона-2026/27. Товарищеские матчи « Родина » – « Маккаби » Петах-Тиква – 0:1 (первый тайм) «Рубин» – « Локомотив » – 1:0 (первый тайм) Голы: 1:0 – Грипши (20).
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