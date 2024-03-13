Военнослужащие из Забайкалья досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Забайкальского края приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации в тыловых районах специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
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