На казанском предприятии СИБУРа начали демонтаж устаревшего производства этилена

Фото: пресс-служба СИБУРа На «Казаньоргсинтезе» (входит в состав СИБУРа) приступили к демонтажу установки производства этилена-40 (Э-40) завода Пиролиза – старейшего производственного объекта предприятия, запущенного еще в 1964 году.