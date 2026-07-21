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Татар-информ

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На казанском предприятии СИБУРа начали демонтаж устаревшего производства этилена

На казанском предприятии СИБУРа начали демонтаж устаревшего производства этилена

Фото: пресс-служба СИБУРа На «Казаньоргсинтезе» (входит в состав СИБУРа) приступили к демонтажу установки производства этилена-40 (Э-40) завода Пиролиза – старейшего производственного объекта предприятия, запущенного еще в 1964 году.

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