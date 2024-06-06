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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Вероны» Барони возглавит «Лацио». Контракт – на 2 года (Il Messaggero)

Ранее римский клуб объявил об отставке Игора Тудора с поста главного тренера. Как передает Il Messaggero, Барони подпишет с «Лацио» двухлетний контракт – ожидается, что это произойдет в пятницу, 7 июня.

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