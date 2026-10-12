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Песков: Россия не будет атаковать Украину в день выборов

Песков: Россия не будет атаковать Украину в день выборов

Песков уточнил, что Россия гарантирует отсутствие ударов по Украине только в день выборов, но не предоставит Киеву 60 дней для подготовки, которые запросил Зеленский.

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