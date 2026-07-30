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Говорит Европа ⚡

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Солдаты ВСУ жёстко прошлись по Сырскому и Драпатому: «Мы как были мясом, так и останемся»

Солдаты ВСУ жёстко прошлись по Сырскому и Драпатому: «Мы как были мясом, так и останемся»

Почему мобилизованные солдаты называют смену главкома «чехардой» и не ждут улучшений? В чём главная претензия пехоты к командованию при Сырском и сохранится ли она при Драпатом? Как бывший министр обороны Федоров пытался получить контроль над ВСУ и при чём здесь бизнес? И почему даже талантливый командующий не сможет воевать без потерь при нынешнем соотношении сил? Читать далее: https://govorit.

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