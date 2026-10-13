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«Алису» починили: «Яндекс» подтвердил восстановление работы умного дома

«Алису» починили: «Яндекс» подтвердил восстановление работы умного дома

Большинство сервисов умного дома с голосовым ассистентом «Алиса» возобновили работу. Об этом рассказали в компании «Яндекс».

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