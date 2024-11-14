Жилищное строительство в России ждет непростое время — Минстрой РФ

Жилищное строительство в России ждет непростое время. Такой прогноз сделал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на пленарном форуме «Ребус» в «Казань Экспо».
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