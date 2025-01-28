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Сетдиков об адаптации в «Барысе»: «Легионером себя ни в коем случае не чувствую. Астана – отличный город, летать приходится меньше, чем в той же «Сибири»

Форвард «Барыса» сделал хет-трик в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:3 ОТ).  – Ваш хет-трик позволил «Барысу» завершить серию поражений.

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