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Панин “в чулочках”, Незлобин с носочком: сбежавшие звезды посмеялись над артистами с “голой вечеринки” Насти Ивлеевой

Панин “в чулочках”, Незлобин с носочком: сбежавшие звезды посмеялись над артистами с “голой вечеринки” Насти Ивлеевой

Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина, находясь в эмиграции, публично посмеялась над российским шоу-бизнесом, который, как показала “голая вечеринка” Насти Ивлеевой, «собственной попой не распоряжается».

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Комментарии
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Людмила Абрамова
эти то вообще пошли ...далеко и на долго..без них разберемся, только бы назад не возвращались
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16 час.
Владимир Абрамчук
Педерасты так и думают, что это они сами распоряжаются своей жопой по своему усмотрению, но на деле все оказывается наоборот.
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9 час.

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