Политолог объяснил скрытое послание в заявлении Путина о Пригожине

Президент России Владимир Путин высказался о гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чтобы избежать домыслов и теорий по этому поводу и дать понять, что в РФ не будут развиваться частные военные компании.
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