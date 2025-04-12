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Не послушалась: охранник принцессы Дианы рассказал о ее сокровенных тайнах

Не послушалась: охранник принцессы Дианы рассказал о ее сокровенных тайнах

Кен Уорф раскрывает самые сокровенные тайны принцессы Дианы и ее мальчиков. Уход принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи изрядно подпортил репутацию монархии: появились слухи о разногласиях между братьями и сестрами и заявления о травле.

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