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Царьград

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Захарова прокомментировала либерализацию визового режима Армения-ЕС

Захарова прокомментировала либерализацию визового режима Армения-ЕС

В МИД России оценили намерение Евросоюза упростить выдачу виз для АрменииНесколько дней назад стало известно о начале переговоров по либерализации визового режима, в которых участвуют Ереван и Брюссель.

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Комментарии
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Александр Т
Ничего армяне отработают. Зато оно теперь &quot;ближе&quot; к Гейропе. Может меньше в Россию будут лезть.
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20 час.

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