Near Kupyansk, the war moved underground. It is reported by The Wall Street Journal. "The Ukrainian and Russian military are fighting in the old Soviet pipelines at a depth of several meters.
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