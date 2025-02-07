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Пронедра

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Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Это похоже на суеверие и к вере в Бога не имеет отношенияКрест на цепочке ...
  • Сергей Анисимов
    Наверно всё таки важно как человек относится к вере и кресту и выбор цепочки или тканевой ленты не главное.Крест на цепочке ...
  • tsan tsan
    Сей Кузнецов вполне может окончательно разорвать связь многих тысяч сомневающихся в вере с церковью.Крест на цепочке ...

Выплаты на детей до 23 лет – в России предложили дольше начислять пособия родителям

Выплаты на детей до 23 лет – в России предложили дольше начислять пособия родителям

Выплаты на детей до 23 лет – в России предложили дольше начислять пособия родителям Евгения КомароваРодителям проходящее очное обучение детей предлагают выплачивать пособие до достижения ими 23 лет – эту инициативу обсудят в России в рамках нового законопроекта.

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