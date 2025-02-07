Выплаты на детей до 23 лет – в России предложили дольше начислять пособия родителям Евгения КомароваРодителям проходящее очное обучение детей предлагают выплачивать пособие до достижения ими 23 лет – эту инициативу обсудят в России в рамках нового законопроекта.
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