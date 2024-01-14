Глухой угол: эксперты уверены, что стратегия НАТО по Украине зашла в тупик Ирэн ОрлонскаяЕвропейский союз все еще рассматривает украинскую «формулу мира» как единственный возможный вариант для урегулирования кризиса в стране, несмотря на отвержение Москвой.
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