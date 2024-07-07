⚠️За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 759 нарушений ПДД, задержаны 18 нетрезвых водителей❗️.
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⚠️За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции региона выявлено 759 нарушений ПДД, задержаны 18 нетрезвых водителей❗️.