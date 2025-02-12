Суслов: Путин и Трамп решат судьбу Украины, поставив Зеленского перед фактом

Телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в среду, подчеркивает стремление США инициировать переговоры для разрешения украинского конфликта.
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