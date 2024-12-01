Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

899 подписчиков

Военные полицейские общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения задач поздравили своих коллег с профессиональным праздником

Военные полицейские общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения задач поздравили своих коллег с профессиональным праздником

Основными задачами военнослужащих на блокпостах являются обеспечение безопасности движения военного транспорта и мирных жителей, проверка транспортных средств, водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх