Выяснилось, почему у певицы Максим не диагностируется ковид. Последние новости о состоянии артистки Оксана БуянкинаПевица МакSим до сих пор находятся в тяжёлом состоянии.
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