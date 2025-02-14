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Русская весна

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Трамп анонсировал встречи представителей России, США и Украины (ВИДЕО)

Трамп анонсировал встречи представителей России, США и Украины (ВИДЕО)

Сегодня в Мюнхене пройдет встреча представителей России, Украины и США, — заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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