40-летний Крэйг Андерсон – 6-й вратарь из США в истории НХЛ, одержавший 300 побед

Крэйг Андерсон – 6-й вратарь из США в истории НХЛ с 300 победами. 40-летний голкипер «Баффало» защищал ворота команды в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:1).
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