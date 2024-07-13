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Госдума обсуждает запрет на усыновление детей иностранцами, в странах которых разрешена смена пола

Госдума обсуждает запрет на усыновление детей иностранцами, в странах которых разрешена смена пола

При этом за последний год число российских детей, усыновленных иностранцами, сократилось на 90%. Представители волонтерских организаций считают, что депутатские инициативы могли бы урегулировать более актуальное для России законодательство в этой сфере и реформировать систему помощи детям и родителям внутри страныГосдума рассматривает законопроект о запрете на усыновление детей из России гражданами стран, где разрешена смена пола, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

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