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Побит рекорд по количеству людей на околоземной орбите

Побит рекорд по количеству людей на околоземной орбите

Семеро из них находятся сейчас на Международной космической станции. Это россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде, а также француз Тома Песке, пишут "РИА Новости".

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