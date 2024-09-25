Александр Скубченко: Зеленский пойдёт на чудовищную провокацию ради эскалации войны?

Зеленский заявил, что китайские спутники сделали снимки «украинских АЭС» по заказу России: «И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ударов по ядерным объектам».
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