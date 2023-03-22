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Пирс Морган включил Зинченко, Сака, Анри и Симэна в сборную «Арсенала» всех времен

Пирс Морган включил Зинченко, Сака, Анри и Симэна в сборную «Арсенала» всех времен

Пирс Морган включил Александра Зинченко в символическую сборную «Арсенала» всех времен. В составленную журналистом команду попали: Вратарь: Дэвид Симэн; Защитники: Ли Диксон, Тони Адамс, Дэвид О′Лири; Полузащитники: Александр Зинченко, Патрик Виейра, Эммануэль Пети, Робер Пирес, Букайо Сака; Нападающие: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп.

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