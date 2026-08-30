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proavto21

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BAIC BJ60 из Калининграда: почему его называют «русским китайцем» и стоит ли он внимания

BAIC BJ60 из Калининграда: почему его называют «русским китайцем» и стоит ли он внимания

Рынок рамных внедорожников в России продолжает жить по своим законам. Пока одни ждут обещанный обновлённый UAZ Patriot, другие уже присматриваются к машинам, которые собирают на отечественных заводах, но которые по своему происхождению остаются китайскими.

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