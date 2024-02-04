В России продлят программу по семейной ипотеке. Как сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, помимо продления упомянутой программы планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии.
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