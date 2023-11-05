Причины снижения аппетита у детей, как с этим бороться: советы нутрициолога

Ложечку за маму! Если ребёнок ест мало и редко, это, естественно, беспокоит родителей. Каждый приём пищи становится серьёзным испытанием для их нервной системы, не говоря уже о том, что малыш недополучает витамины и питательные вещества.
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