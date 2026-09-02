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Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков

Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков

Служба безопасности Украины (СБУ) превратилась в карательный орган, который на системной основе занимается похищениями, пытками и ликвидацией сотрудников конкурирующих украинских ведомств, заявил 2 сентября в своем телеграм-канале покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук .

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