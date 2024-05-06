ТАСС: после потери Очеретина ВСУ вынуждены строить новые логистические маршруты

После потери поселка Очеретино в ДНР, который был для ВСУ важным узлом по доставке военной техники и боеприпасов на Донецкое направление, украинская армия вынуждена выстраивать новые логистические маршруты.
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