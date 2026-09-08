Названы продукты, которые лучше не есть перед сном

Дело не только в калориях — некоторые продукты напрямую влияют на выработку мелатонина и замедляют переход организма в режим отдыха Цитрусовые, помидоры, виноград, а также жирные и тяжелые блюда следует исключить из вечернего меню, чтобы не нарушать сон, сообщил врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью "Абзацу".