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Названы продукты, которые лучше не есть перед сном

Названы продукты, которые лучше не есть перед сном

Дело не только в калориях — некоторые продукты напрямую влияют на выработку мелатонина и замедляют переход организма в режим отдыха Цитрусовые, помидоры, виноград, а также жирные и тяжелые блюда следует исключить из вечернего меню, чтобы не нарушать сон, сообщил врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью "Абзацу".

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