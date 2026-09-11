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Спички - не игрушка

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Süddeutsche Zeitung: Евросоюз на пороге бунта. Брюссель в ужасе

Süddeutsche Zeitung: Евросоюз на пороге бунта. Брюссель в ужасе

Граждане ЕС больше не намерены терпеть брюссельские элиты, пишет SZ.  Как показал соцопрос, люди откровенно презирают власть, виня ее в диких ценах, миграционном хаосе и разрушении собственных стран.

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САША ЛЕПАЕВ

что то все новые сказки выдумывают и оповещают чуть не о гибели запада. но это очередная лапша на уши. запад как выделяют деньги и поставляют оружие беспилотники в крупных масштабах. их солдаты уже на Украине и воюют на полную. а здесь все про сказки выдумывают. не лучше людям правду говорить. наши люди ко всему привычные все поймут. а ложь всегда порождает другую ложь. и так уже в стране люди не верят в ваши сказки. прилеты как были так и есть а значит можно делать вывод.