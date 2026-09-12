Путин поприветствовал участников концерта «Мы вместе», завершающего фестиваль школьных хоров

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей на торжественном концерте «Мы вместе», который стал заключительным мероприятием всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» (РИА Новости).
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