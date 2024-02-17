Россиян предупредили об опасности поездок в Абхазию из-за насильника

На свободу вышел преступник, изнасиловавший россиянку.фото: vk.com/mid--> МИД России предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии после того, как на свободу выпустили преступника, избившего и изнасиловавшего россиянку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии